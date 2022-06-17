Çatak'ta idareci ve öğretmenlere başarı belgesi verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatak'ta idareci ve öğretmenlere başarı belgesi verildi

AA - Hüdayi Gümüş - Güncel
 - Güncelleme:
Çatak'ta idareci ve öğretmenlere başarı belgesi verildi

Van'ın Çatak ilçesinde okul idarecileri ve öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Van'ın Çatak ilçesinde okul idarecileri ve öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Programda konuşan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, eğitim ve öğretim yılını geride bıraktıklarını söyledi.

Herkesin görevini özverili bir şekilde yerine getirdiğini belirten Akbulut, ilçenin eğitimine hizmet eden herkese teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı da "Ben inanıyorum ki öğretmenlerimizin aldığı ödüller tatlı rekabet oluşturarak yeni ve daha başarılı çalışmaların önünü açacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından öğretmen ve bazı idarecilere başarı belgesi verildi.

AA / Hüdayi Gümüş - Güncel

Hisarcık Çatak Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title