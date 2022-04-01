Çatak'taki kilim kursunda ilk kesim törenle yapıldı

Van'ın Çatak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ile İŞ-KUR tarafından açılan "Yöresel Kilim Dokuma Kursu"nda hazırlanan kilimlerin ilk kesimi gerçekleştirildi.

Merkezde düzenlenen törende usta öğretici Neslihan Ayna'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, istihdam amaçlı kursların çok önemli olduğunu söyledi.

"Özellikle kadın ve kızların belirli bir ücret alarak kültürel zenginliğimiz olan anadolu kilimlerini yapmaları sevindirici bir durum" diyen Akbulut, projenin uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı da kursta 25 kursiyerin eğitim gördüğünü anlattı.

Hazırlanan ilk kilimin kesiminin gerçekleştirildiği törene, Kaymakam Akbulut'un eşi Burcu Akbulut, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şükriye Ersari, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Erkan Manto ve müdür yardımcısı Kübra Gümüş de katıldı.