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Çatak'ta depremzedeler yararına kermes düzenlendi

Çatak'ta depremzedeler yararına kermes düzenlendi

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Van'ın Çatak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmen ve usta öğreticiler tarafından depremzedeler için kermes düzenlendi.

Van'ın Çatak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmen ve usta öğreticiler tarafından depremzedeler için kermes düzenlendi.

Merkez taziye evinde düzenlenen kermesin açılışını, Kaymakam Sercan Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Sancaklı yaptı.

Kermese ilgi gösteren vatandaşlar, yöresel yemeklerin de yer aldığı kermesteki ürünlerden alarak destek verdi.

Kermesten elde edilen gelir depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

Kaynak: AA / Hüdayi Gümüş - Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Çatak Van Güncel Haberler

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