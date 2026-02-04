Haberler

Van'da Karla Mücadele Çalışması Sırasında Yola Çığ Düştü

Güncelleme:
Van'ın Çatak ilçesinde karla mücadele çalışması sırasında yola çığ düştü. Çalışmalar sırasında iş makinesi çığ altında kalmaktan son anda kurtulurken, yol yeniden kapandı.

VAN'ın Çatak ilçesinde karla mücadele çalışması sırasında yola çığ düştü. Bölgedeki ekiplerin kullandığı iş makinesi, çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Bilgi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çatak Belediyesi'ne ait iş makinesiyle ekiplerin yolu kardan temizleyip dönüşe geçtiği sırada, yamaçtan yola çığ düştü. Kar küreme çalışması yapan iş makinesinin çığ altında kalmaktan son anda kurtulduğu belirtildi. Yol kar kütleleri nedeniyle yeniden kapandı. Çatak Belediyesi ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alıp, çığ düşen yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
