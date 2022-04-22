Çatak'ta bilgisayar laboratuvarı açıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Çatak ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulunda yapımı tamamlanan bilgisayar laboratuvarı öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Okulda 16 bilgisayar ve üç boyutlu yazıcının içerisinde olduğu laboratuvarın açılışı Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, ilçe Müftüsü Abdullah Uzel'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Akbulut, açılışta yaptığı konuşmada, laboratuvarın hayırlı olmasını diledi.

Projenin öğrencilerin eğimine önemli katkı sağlayacağını belirten Akbulut, "Öğrencilerin araştırma yapmaları için böyle projeler çok faydalı. Öğrencilerimizin internete kavuşması ve teknolojiden faydalanmalarını önemsiyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri de mutlu ediyor." dedi.