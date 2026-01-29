Haberler

Erzurum'daki Çat Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'daki Çat Barajı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava şartları nedeniyle buzla kaplandı. Sıcaklıkların zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bu bölgede, barajın yüzeyi dikkat çekici bir şekilde dondu.

Erzurum'daki Çat Barajı'nın yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, Çat ile Palandöken ilçeleri arasında yer alan barajın yüzeyi de buzla kaplandı.

Şehrin içme suyunun büyük kısmını karşılayan Çat Barajı, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Teröristleri böyle etkisiz hale getirdiler

Film sahnesi değil gerçek! Görüntü Türkiye'nin yanı başında çekildi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum