Erzurum'daki Çat Barajı'nın yüzeyi buz tuttu
Erzurum'daki Çat Barajı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava şartları nedeniyle buzla kaplandı. Sıcaklıkların zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bu bölgede, barajın yüzeyi dikkat çekici bir şekilde dondu.
Sıcaklığın zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, Çat ile Palandöken ilçeleri arasında yer alan barajın yüzeyi de buzla kaplandı.
Şehrin içme suyunun büyük kısmını karşılayan Çat Barajı, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel