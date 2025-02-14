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Çat Barajı'ndaki Yüzen Adalar Soğuk Hava ile Dondu

Çat Barajı'ndaki Yüzen Adalar Soğuk Hava ile Dondu
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda yer alan yüzen adalar, bölgede etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle dondu. Bu doğal güzellik, fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar oluşturdu.

Çat Barajı'nın Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kalan kısmında yer alan "yüzen adalar", bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu.

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği barajın kıyılarındaki yüzen adalar, ilçede etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Yüzen adaların donması ve karın yağması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.

Bölge halkından Mahmut Üzümcü, gazetecilere, ilçede 3 gündür kar yağdığını, havaların soğumasıyla adaların buz tuttuğunu söyledi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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