Çarşıbaşı'nda Geleneksel Kaldırım Yayla Şenlikleri yapıldı - Haberler

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Çarşıbaşı'nda Geleneksel Kaldırım Yayla Şenlikleri yapıldı

AA - Aydın Gelleci - Güncel
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Çarşıbaşı'nda Geleneksel Kaldırım Yayla Şenlikleri yapıldı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde geleneksel Çarşıbaşı Kaldırım Yayla Şenlikleri'nin 84'üncüsü yapıldı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde geleneksel Çarşıbaşı Kaldırım Yayla Şenlikleri'nin 84'üncüsü yapıldı.

Yavuz Mahallesi Muhtarlığı ve Yavuz Köyü Kültür Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (YAVUZ-DER) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Gülsüm Bekiroğlu, AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanı Hakan Kocaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların yapıldığı şenlikte Yavuz Mahallesi Muhtarı Mustafa Aydın, geçmiş dönemlerde görev yapan ve halen hayatta olan eski muhtarlara plaket takdim etti.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı şenlikte katılımcılar horon oynadı.

AA / Aydın Gelleci - Güncel

Bahar Ayvazoğlu Çarşıbaşı Hisarcık Trabzon Güncel Haberler

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