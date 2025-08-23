Çarşamba'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan motosikleti kovalayan trafik polislerinin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2'si polis memuru toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kirazlıkçay Mahallesi'nde N.K. idaresindeki 55 A 8777 plakalı Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğine ait araç, devriye görevinde "dur" ihtarına uymayan motosikleti takip ettiği sırada park halinde bulunan N.A. idaresindeki 34 GG 1816 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile birlikte 55 A 8777 plakalı polis aracında bulunan F.G. ve 34 GG 1816 plakalı otomobilde bulunan M.A. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.