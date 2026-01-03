Samsun'da Osmanlı dönemine ait 1404 adet para bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 1404 adet para ele geçirildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

S.A'ya (50) ait adresteki aramada, Osmanlı padişahı Sultan V. Mehmet Reşad dönemine ait 1404 adet para ele geçirildi.

S.A, işlemleri için jandarmaya götürüldü.