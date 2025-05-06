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Çarşamba'da Jandarmanın Park Halindeki Aracına Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Çarşamba'da Jandarmanın Park Halindeki Aracına Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerinin park halindeki aracına çarpan 82 yaşındaki Kani Tercüman, hastanede hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde uygulama yapan jandarma ekiplerinin park halindeki aracına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Kani Tercüman (82) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Uluköy-Allı Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta uygulama yapan Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılot Jandarma Karakolu ekiplerinin park halindeki aracına, Kani Tercüman idaresindeki 55 LU 715 plakalı hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Tercüman, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kani Tercüman doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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