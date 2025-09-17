Çarşamba'da İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çarşamba Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunumu ile başlayan etkinlikler, Çarşamba Şehir Nuri Pamir İlkokulu bahçesinde devam etti.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, burada yaptığı konuşmada, geçen hafta 106 okulda 26 bin öğrenci ve 2 bin 200 civarında eğitim personeliyle ilk zili çalarak faaliyete başladıklarını belirterek, "140 bin nüfuslu Çarşamba ilçemizde 26 bin öğrencinin bulunması, ilçemizin ve Türkiye'nin gücünün göstergesidir. Güzel bir eğitim öğretim yılı geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ise güzel bir ortamda İlköğretim Haftası dolayısıyla bir araya geldiklerini anlatarak, "Yeni eğitim öğretim yılının Çarşamba'mızda eğitim veren öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Güzel bir eğitim öğretim yılı geçirmeyi temenni ediyorum. Sevgili öğrenciler, sizler önümüzdeki 20 yılın, geleceğin öğretmenleri, doktorları, mühendisleri, hukukçuları, yöneticileri olarak bu toprağa ekilmiş adeta filizler gibisiniz. Sizler ileride ülkemizi geleceğe taşıyacak olan değerlerimizsiniz. Sizlere öyle bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir de İlköğretim Haftası'nın sadece yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı değil, aynı zamanda eğitimin toplumdaki yerini ve önemini yeniden hatırladıkları anlamlı bir gün olduğunu vurgulayarak, "Yeni eğitim öğretim yılında ilçemizde 106 okul ve kurumumuzda 26 bin 638 öğrencimiz, 2 bin 188 öğretmenimiz ile okullarımızın fiziki altyapı ve donanımlarıyla hazır şekilde başlamış bulunuyoruz. Yeni eğitim öğretim yılına Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda başlangıç yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şiirler okundu, öğretmen korosu sahne aldı, 4. sınıf öğrencileri tarafından 1. sınıfa başlayan öğrencilere çiçek ve fidan verildi.

Etkinlikler, halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

Programa Çarşamba İlçe Emniyet Müdür Vekili Cesur Azkaç, kamu kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

