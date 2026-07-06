Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

A.Ç. (45) idaresindeki 33 BEM 187 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Helvacalı mevkisinde karşı yönden gelen S.B. (41) yönetimindeki 61 AGE 137 plakalı otomobille çarpıştı.

Öte yandan 33 BEM 187 plakalı otomobilin arkasından gelen tır, araçlara çarpmamak için yaptığı manevra sonucu refüje çıkarak durabildi.

Kazada sürücüler S.B. ile A.Ç. ve araçlarda bulunan A.K. (20) ile M.Ç. (13) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan S.B. ve A.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.