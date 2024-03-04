Çarşamba'da Dünya Obezite Günü'nde farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Çarşamba ilçesinde 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından organize edilen yürüyüş, Adapark mevkisinde başladı.

Yürüyüşe, Kaymakam Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Muhammet Faruk Akyüz, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Serap Samut Bülbül, protokol üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Kaymakam Yıldırım, "Günümüzde obezite gerçekten artan bir hastalık olarak önümüze çıkıyor. Ben de sabahları yürüyüş yapıyorum. İnsan yürüyüş yapınca bile vücudundaki değerlerinin iyiye gittiğini hissediyor. Sağlıklı beslenerek, spor yaparak tüm vatandaşlarımızın obezite ile mücadele etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Bülbül ise obezitenin, modern hayatın insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen en büyük sağlık problemlerinden birisi haline geldiğini vurguladı.

Bülbül, "Bu yürüyüş vesilesiyle obezite ile mücadelede sağlıklı beslenmenin ve düzenli fiziksel aktivitenin oynadığı rolün önemini sizlere aktarma gayesi taşıyoruz. Kalori alımının azaltılması, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme ile obezite ile aramıza mesafe koyabileceğimizi tekrar hatırlatıyoruz." dedi.