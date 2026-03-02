Haberler

Çarşamba Cumhuriyet Savcısı Yazıcı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Çarşamba Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Törene ailesi, yakınları ve kamuoyundan çok sayıda katılımcı iştirak etti.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çarşamba Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı (28), İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yazıcı için ikindi vakti Güngören Yeşil Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Yazıcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Yardımcısı Ayyıldız, Yazıcı'nın ailesine taziyelerini iletti.

Törende, sevenleri İbrahim Selim Yazıcı için dua etti.

Yazıcı'nın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Çarşamba Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı, 1 Mart'ta adliye lojmanlarında bulunduğu sırada evinde kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya
