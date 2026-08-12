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Kayseri'de Otomobil Fırına Girdi: Bebek Yaralandı

Kayseri'de Otomobil Fırına Girdi: Bebek Yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir fırının duvarını yıkarak içeri girdi. Kazada 1 bebek yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYSERİ'de başka bir otomobille çarpışan otomobil, fırına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1 bebek yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. M.N. idaresindeki 38 AEZ 035 plakalı otomobil ile E.D. yönetimindeki 38 JH 683 plakalı otomobil çarpıştı. M.N.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir fırının restoran bölümünün duvarını yıkıp içeri girdi. Kazada 1 bebek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar, fırının güvenlik kamerasına yansıdı.

'PATLAMA SESİ GİBİ GELDİ'

İşletme sahibi Furkan Ayar, "Biz içeride oturuyorduk. Patlama sesi gibi bir şey geldi. Bir anda ayağa kalktık. Araç içeri girmişti. Gelen araç diğer araca çarptı. O da kontrol edemeyip içeri girdi. Oturma alanında kimse yoktu. Bir anda girince herkes korktu. Aracın kaskosu varmış, halledecekler. Camlar, masalar sandalyeler kırıldı. Sesi duyunca bir anda korktuk. Fren yapmasaydı içeri girecekti. Allah'tan fren yapıp dışarıda durdu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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