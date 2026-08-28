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Sapanca'da ATV kazası: 2 yaralı

Sapanca'da ATV kazası: 2 yaralı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki ATV'nin çarpışması sonucu bir ATV uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay yerinde mahsur kaldı. AFAD ekipleri, halat sistemiyle yaralıları uçurumdan çıkararak güvenli bölgeye aldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde çarpışan 2 ATV'den birinin uçuruma yuvarlandığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Soğucak Yaylası yolunda meydana geldi. Yayla yolunda ilerleyen 2 ATV çarpıştı. ATV'lerden biri, uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 kişi bulundukları yerde mahsur kaldı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, 1 araç ve 5 personelle kurtarma çalışması başlattı. Yaralı 2 kişi, ekiplerin kurduğu halat sistemiyle düştükleri uçurumdan çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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