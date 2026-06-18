ABD'li gazeteci Carlson'a göre Trump, İran ile mutabakat konusunda İsrail'e danışmadı Açıklaması

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile mutabakat konusunda ilerleme kaydedilebilmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu zayıflatması gerektiğinin farkında olduğu ve bu konuda İsrail'e danışmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Carlson, YouTube'da yayımlanan podcast programında İsrail'in ABD ile İran arasındaki mutabakata ilişkin tutumunu değerlendirdi.

ABD ile İran arasındaki mutabakatı ABD Kongresinin değil İsrail'in tehlikeye atabileceği görüşünü paylaşan Carlson, "Trump, devam edebilmek için yalnızca Netanyahu'yu değil İsrail devletinin ABD'deki ahlaki meşruiyetini zayıflatması gerektiğini biliyor. Şaşırtıcı olarak bunu yaptı." diye konuştu.

Carlson, Trump'ı yakından tanıyan kişinin kendisine 15 yıl önce, "Trump'ın insanları hayal kırıklığına uğratabildiğini" söylediğini aktararak "Görünüşe göre hayal kırıklığına uğrama sırası Netanyahu'da." dedi.

Trump'ın İran ile mutabakat konusunda "İsrail'e danışmadığını" söyleyen Carlson, bu tutumuyla ABD Başkanı'nın İsrail'e "Yetişkinler konuşuyor." demek istediği yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Nisan'da yaptığı açıklamada aralarında Carlson'ın da bulunduğu, kendisini eleştiren ünlü podcast sunucularını ve siyaset yorumcularını sert dille eleştirmiş ve bu kişileri "deli" olarak nitelemişti.

Trump, Tucker Carlson ve Megyn Kelly'nin "iyi bir psikiyatriste görünmeleri gerektiğini" savunmuştu.

Trump'tan Netanyahu'ya Lübnan eleştirisi

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada Netanyahu hükümetini Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştirerek, bu konudaki tutumu doğru bulmadığını belirtmişti.

Netanyahu'nun "aslında iyi bir adam" olduğunu savunan Trump, "Ancak bazen biraz heyecanlanıyor. Lübnan konusunda ufak anlaşmazlıklarımız var. 'Bibi, biraz daha yumuşak davranabilirsin.' diyorum. Hizbullah'tan biri bir binaya girdi diye her seferinde o binayı yıkmana gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'yi "büyük ortak" olarak tanımlayan Trump, İsrail için "çok küçük bir ortak" nitelemesinde bulunmuştu.