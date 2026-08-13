Kumköy Sahili'nde Caretta Caretta Tehdidi: Yasaklar ve Ceza Var Ama Uygulama Yok

DENİZ kaplumbağalarının yuvalama kumsallarına araçla giriş, ateş yakmak, çadır kurmak ve çöplerin bırakılması yasak. Bu yasakları ihlal edenler için belirlenmiş ceza miktarları da bulunuyor. Fakat buna rağmen Antalya Kumköy sahiline araçla girildiği ve çadır kurulduğu görüldü. Ayrıca sahilin de çöp yığınları ile dolduğu dikkat çekti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir dönem 750'yi aşkın 'çardak' adı altında kaçak yapının bulunduğu, nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı Kumköy sahilinde, Aksu Belediyesi'nin temizlik çalışmaları sırasında, kumsal altında çardaklardan kalma 1500'ü aşkın araç lastikleri ile yapılmış lağım çukuru tespit edildi. Aksu Belediyesi'nin yaptığı çalışmayla kumsal temizlendi. Yaz mevsimi ile insan yoğunluğu artarken, Kumköy sahili de çöp yığınlarının olduğu eski günlerine döndü.

CEZA VAR, UYGULAMA YOK

Aksu ilçesinde Aksu Çayı ile Beşgöz Deresi arasında kalan 'Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanında Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olan yaklaşık 300 bin metrekare ve 3,2 kilometre uzunluğundaki Kumköy sahil bandında, caretta yuvaları da zarar görüyor. Deniz Kaplumbağalarının Korunması Hakkındaki Genelge kapsamında koruma altındaki caretta carettaların yuvalama alanı olması nedeniyle geceleri giriş yasağı da bulunan kumsalda, diğer yuvalama alanlarında olduğu gibi ateş yakmak, çadır kurmak, araçların kumsala girmesi ve çöplerin bırakılması yasak. Genelgeye göre; bu yasakları ihlal edenlere kişi ve kurum bazında cezalar uygulanıyor. 2026 yılı için kişilere uygulanacak ceza miktarı 699 bin 245 TL, tüzel kişi ve kurumlara uygulanacak ceza miktarı ise 2 milyon 97 bin TL olarak belirlendi. Ancak ceza uygulamasına olmasına rağmen Kumköy sahilinde kurallara uyulmadığı görüldü.

ÇADIR VE ÇÖP YIĞINLARI

Aksu Belediyesi'nce temizlik yapıldıktan sonra bırakılan kumsalda, yavru carettaların yuvalarından çıkıp denize ulaşmaya çalıştığı sabahın erken saatlerinde, çadır kurulduğu görüldü. Sahildeki çadırlarda konaklayanlar, diğer günübirlikçiler veya mangalcılar tarafından sahilde bırakılan çöpler de yığınlara dönüşmüş vaziyette.

KUMSALA SAPLANAN ARACI TRAKTÖR KURTARD

Kumsalı kullanmaya gelenlerin birçoğunun araçlarını caretta yuvalarının bulunduğu kumulların üzerine park ettiği de görüldü. Çok sayıda yuvanın bu araçlar tarafından ezildiği, yavruların da bu nedenle sıkıştıkları belirlendi. Hatta bir aracın denize kadar girdiği görüldü. Araç, bulunduğu yerden çıkamadığı için de çektirmek için traktör çağrıldı. Aracı çekmek için gelen traktör de kumullara saplandı ve diğer aracı kurtarma çalışmaları sırasında yine araçla girilmesi yasak olan kumullardaki yuvalara zarar verildi. Araçlar yüzünden sıkışan yavru carettalar ise Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin gönüllü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı