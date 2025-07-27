Caretta Caretta Yavruları Denize Kavuştu

Caretta Caretta Yavruları Denize Kavuştu
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Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir otelin güvenlik görevlileri, kumsalda buldukları caretta caretta yavrularını denizle buluşturdu. DEKAMER işbirliğiyle yürütülen koruma faaliyetleri kapsamında, 23 caretta caretta yuvası tespit edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir otelin güvenlik görevlilerinin kumsalda bulduğu caretta caretta yavruları denizle buluşturuldu.

Bölgede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri sürdürülüyor.

Caretta carettalar yuvalama alanları arasına yer alan Sarıgerme kumsalında, sabah saatlerinde bir otelin güvenlik görevlilerince kaplumbağa yavrularının denize ulaşamadığı fark edildi.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye gelen DEKAMER ekibince yuvadan çıkamayan diğer yavrular da kum kazılarak çıkarıldı. Görevliler ve otel yetkilerince yavrular denize salındı.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptığı açıklamada, Sarıgerme Sahili'nde 23 caretta caretta yuvası tespit ettiklerini, buradaki koruma ve izleme çalışmasının bölgedeki otel ve işletmelerin desteğiyle yürütüldüğünü söyledi.

Deniz kaplumbağalarının doğdukları kumsalı unutmayan ve tekrar tekrar oraya gelen canlılar olduğunu dile getiren Kaska, kaplumbağalarla ilgili koruma çalışmalarını gelecek nesillerin de yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

Otelin genel müdürü Ümit Yaşar Atalay ise kurum olarak DEKAMER'e her zaman maddi manevi destek olmaya çalıştıklarını, otel personeline caretta carettaların yuva ve yavrularının korunmasıyla ilgili eğitim verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
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