Cape Town'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Kutlandı

Güncelleme:
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da, Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi. Başkonsolos Yonca Sunel, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel'in ev sahipliğindeki resepsiyona, Başkonsolosluk çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri, burada yaşayan Türk vatandaşları ile çok sayıda Güney Afrikalı katıldı.

Başkonsolos Sunel, yaptığı konuşmada, Cape Town'da yaşayan Türk toplumu ve tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün bir kez daha tüm dünyanın bildiği bir gerçeği tekrar hatırlatmak isterim. Biz, köklü bir devlete ve güçlü bir millete sahibiz." dedi.

Sunel, Güney Afrika'nın, Türkiye'nin Afrika'daki en önemli ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak, "Ülkelerimiz, özellikle Filistin ve Gazze konularında uluslararası hukuk ve insan onuruna saygı temeline dayanan tutarlı bir duruş sergileyerek, temel uluslararası meselelerde birbirini tamamlayan ve destekleyen pozisyonları benimsemektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin istikrarlı biçimde büyüyerek 2 milyar doları aştığına değinen Sunel, Türk şirketlerinin, Güney Afrika genelinde enerji, altyapı, inşaat ve teknoloji alanlarında yatırım fırsatlarını değerlendirdiğine dikkati çekti.

Sunel, bu ay Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'nin eş başkanlığında düzenlenen Türkiye-Güney Afrika İkili Ulusal Komisyon Toplantısı'nın, üst düzey diyalog ve işbirliğinde yeni bir dönemi başlattığını belirterek, "Bu diyaloğun, Batı Cape bölgesiyle ilişkilerimizi de güçlendireceğine inanıyoruz." dedi.

Resepsiyonda misafirlere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
