Cao Adalet Politika Kurulu Başkanı Boyunsuz: "'iktidar Yargıya Müdahale Eder' Düşüncesi Bir Yılda Yüzde 58'den Yüzde 71'e Çıktı"

(ANKARA) - CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Adalet Politika Kurulu Başkanı Şule Özsoy Boyunsuz'un paylaştığı ankete göre, Nisan 2025'te yüzde 58 olan "iktidar yargıya müdahale eder" diyenlerin oranı, Nisan 2026'da yüzde 71'e yükseldi.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Adalet Politika Kurulu üyeleri, gazeteciler ile bir araya geldi. Adalet Politika Kurulu Başkanı Şule Özsoy Boyunsuz, CHP iktidarında "Güvenilir, etkili ve hızlı bir adalet sistemi" kurulacağını söyledi. Boyunsuz, şöyle konuştu:

"Yasama-yürütme-yargı üzerinde mutlak kontrolü olan bir tek adam rejimi kurgulanmıştır. Bu rejim, tüm kamu gücünü ve kaynağını kontrol edip bu güce ve kaynağa erişimi, mutlak sadakatini sunanlara sağlıyor. Yani bu mutlak sadakati sunduğunuz takdirde siz de kamu görevlerine gelebiliyorsunuz, kamudan ihale alabiliyorsunuz. İşte kamu hizmetine bile erişmek bu mutlak sadakatle gerçekleşebilen bir durum. Dolayısıyla bu çemberin içinde bulunan gruplar için hukuk geçerli bir kayıtlama, sınırlama değil. Bunlar ne anayasayla sınırlı hissediyorlar kendilerini ne de kanunlarla sınırlı hissediyorlar. Dolayısıyla bugün yaşadığımız Gülistan Doku soruşturması da dahil olmak üzere, bu gruplara mensup olan, bu patronaj piramidinin içine girmiş olan insanların işledikleri suçların, hırsızlıkların, hatta cinayetlerin ne kadar kolay üstünün örtülebildiğini gördük, değil mi?"

İşte o bahsettiğim çemberin içinde olanlar için hukuk geçerli bir kayıtlama değil; bu bir tür ödül-ceza mekanizmasıdır. Güvenlik ve yargı, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan devlet organlarının da kurumsallığının bitirildiğini, yine aynı şahsi tek adam rejimi içerisinde çalıştıklarını, ne yazık ki çalışmak zorunda bırakıldıklarını görüyoruz. ve o mekanizmalar da muhalefetin cezalandırılmasının bir aracı haline dönüştürülüyor. Yani sadakatini sunanlar, mutlak biçimde sunanlar ödül mekanizmalarına, kamu gücü ve kaynağıyla ulaştırılıyorlar. Fakat buna direnenler ve karşı çıkanlar ceza mekanizmasıyla karşı karşıya kalıyorlar."

"Toplumun yüzde 57'si yargıda rüşvetin etkili olduğunu düşünüyor"

Adalet Politika Kurulu Başkanı Şule Özsoy Boyunsuz, adalet sistemine ilişkin yapılan son anket sonuçlarını paylaştı. Boyunsuz'un açıkladığı ankete göre, "Mahkemelik olursam haksızlığa uğrayacağımdan korkuyorum" diyenlerin oranı Nisan 2025'te yüzde 64,1 iken Nisan 2026'da yüzde 75,7'ye yükseldi. "Türkiye'de iktidar yargıya müdahale eder" görüşü yüzde 58,2'den yüzde 71,2'ye çıktı. "Mahkeme kararlarında rüşvet etkili olmaktadır" diyenlerin oranı da yüzde 46,9'dan yüzde 56,8'e yükseldi.

Öte yandan "Yargı bağımsızdır" diyenlerin oranı yüzde 33,2'den yüzde 29'a gerilerken, "Türkiye'de mahkemeler vatandaşa eşit şekilde davranır" ifadesine katılanların oranı da yüzde 21,3 seviyesinde kaldı. Boyunsuz, "Yani neredeyse yüzde 80'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, 'hayır, eşit davranılmıyor' dediğini ifade ediyor ve doğru da söylüyor" dedi.

"Can Atalay" hatırlatması...

Şule Özsoy Boyunsuz, CHP iktidarında adalet sistemine yönelik izlenecek yol haritasını anlattı. Boyunsuz, yargıya güvenin yeniden tesis edilmesinin temel öncelik olduğunu belirterek, bağımsız ve tarafsız yargı vurgusu yaptı. Boyunsuz'un sıraladığı başlıca hedefler arasında nitelikli ve uzmanlaşmış yargı kadroları, güçlü ve erişilebilir adli yardım sistemi, özgürlükleri güvence altına alan hukuk düzeni, demokratik parlamenter sistem ve katılımcı demokrasi yer aldı.

Boyunsuz, "Anayasa Mahkemesi'ni bireysel başvuru kararlarında gücünü artıracaklarını" bildirerek, şöyle konuştu:

"Doğrudan doğruya kararları icra edebilecek konuma getireceğiz Anayasa Mahkemesi'ni. Öyle, davaya bakmakta olan mahkemeye gönderip de o mahkemeler tarafından bildiri yayınlanabilecek durumda olmayacak. Anayasa Mahkemesi, doğrudan doğruya hak ihlalinin giderimini sağlayacak yetkilerle donatılacak. Eğer mahkeme diyorsa ki Can Atalay milletvekilidir, yapılan yoklukla malüldür, Can Atalay milletvekilidir; Anayasa Mahkemesi bunu emrettiyse buna herkesin uyacağı bir sistemi kuracağız. Örnek olarak veriyorum Can Atalay'ı. Bu, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olacak. AYM ve AYM kararları, söylediğim gibi uygulatılacak."

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Adalet Politika Kurulu altı üyeden oluşuyor. Şule Özsoy Boyunsuz'un başkanlık ettiği kurulda şu isimler yer alıyor: Cumhur Uzun, Murat Aydın, Burak Cop, Mustafa Sağıroğlu, Korkut Kanadoğlu.

Kaynak: ANKA