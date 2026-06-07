Cansuyu Derneği kurban organizasyonunu değerlendirdi

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu yılki kurban kesim ve dağıtım faaliyetleri ile gelecek döneme ilişkin planlamaların değerlendirildiği toplantı düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantı, Genel Başkan Mustafa Köylü, yönetim kurulu üyeleri, yurt dışında görev alan ekipler, temsilciler ve gönüllülerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve 3 gün süren toplantıda, Kurban Bayramı'nda yürütülen faaliyetler değerlendirildi, saha ekiplerinin çalışmaları, kurban kesim ve dağıtım süreçleri ile gelecek dönem planlamaları ele alındı.

Farklı ülkelerde görev yapan ekiplerin saha raporlarının sunulduğu toplantıda, kurban faaliyetleri sırasında yaşanan tecrübeler ve karşılaşılan zorluklar değerlendirildi.

Köylü, toplantıdaki konuşmasında, bir kurban organizasyonunu daha başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Derneğin kurulduğu günden bu yana dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için büyük bir gayret gösterdiğini belirten Köylü, gönüllüler ve bağışçıların desteğinin bu çalışmaların en önemli gücü olduğunu vurguladı.???????