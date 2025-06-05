Cansuyu Derneği, Lübnan’da 110 Kurban Kesim Hedefli Çalışmalarını Tamamladı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı'nda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Filistinli mülteci kampında 110 kurban kesme hedefiyle çalışmalarını tamamladı.

Cansuyu Derneği Lübnan ekip sorumlusu Süleyman Çalışkan AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki 770 bağışçımızın 110 büyükbaş kurbanının kesimini Lübnan'da gerçekleştirmek ve 5 bin 500 aileye kurban eti dağıtmak istiyoruz." dedi.

Bu kapsamda Beyrut'ta bulunduklarını söyleyen Çalışkan, "Burada en büyük kamp olan Burc el-Baracne kampındayız. Burada yaklaşık 30 bin Filistinli yaşıyor. Bu kampta yaşayan yetimlerle buluştuk ve onlara Türkiye'den getirdiğimiz hediyeleri, elbiseleri ikramda bulunduk. Cansuyu Lübnan ekipleri olarak Kurban Bayramı'na hazırız." diye konuştu.