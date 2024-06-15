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Cansuyu Derneği, Bangladeş'teki Arakan mülteci kampında 250 kurban kesmeyi hedefliyor

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Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı'nda Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakan mülteci kampında 250 kurban kesmeyi ve 40 bin mülteciye ulaştırmayı planlıyor.

COX'S Sivil toplum kuruluşu Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kurban bayramında Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakan mülteci kampında 250 kurban kesmeyi hedefliyor.

Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve şiddet olayları nedeniyle Cox's Bazar kentindeki mülteci kamplarına sığınan yaklaşık 1,8 milyon Arakanlı Müslüman, 36 farklı kamp bölgesinde yaşıyor.

Cansuyu Derneği, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1750 hayırseverin desteğiyle Bangladeş Cox's Bazar'da bulunan Arakan mülteci kampında, 6 farklı kamp bölgesinde 250 büyükbaş kurban kesmeyi ve 40 bin Arakanlı mülteciye ulaştırmayı hedefliyor.

Bayram öncesinde Cansuyu ekipleri, Cox's Bazar kentinde Arakan mülteci kampı yakınlarında bulunan hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Dernek, Kurban Bayramı'nda 6 farklı kamp alanında kesim işlemi yaparak Arakanlı mültecilere dağıtacak.

Kaynak: AA / Güncel

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