Cansuyu Derneği 2022 yılı kurban hazırlıklarını tamamladı

Cansuyu Derneği, hayırseverlerin vekalet yoluyla bağışladığı kurbanları Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı organizasyonu için hazırlıklarını tamamlayan dernek, Türkiye ile insani kriz yaşanan ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine bağışçıların kurbanlarını teslim edecek.

Bu sene 18'incisi düzenlenen kurban organizasyonuyla bağışçılar ile muhtaçlar arasında gönül köprüleri kurulması hedefleniyor.

Kurban bağış bedelleri, Afrika'da 1400 lira, Asya'da 1700 lira, Arakan kamplarında 2300 lira, Türkiye ve Yemen'de 2750 lira, Filistin kamplarında 4000 lira ve abluka altındaki Gazze'de 5000 lira olarak belirlendi.

"Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca muhtaca ulaşmaya gayret edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, 17 senedir yaptıkları planlamalar sonrası başarılı organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Köylü, kuruldukları günden bu yana kriz yaşayan ve muhtaçlık olan bölgeleri önceleyip kurban organizasyonları gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Bu sene de gideceğimiz ülkeleri belirledik. İnşallah Türkiye'yi ve kriz bölgelerini önceleyerek dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca muhtaca ulaşmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kurbanların kesim videolarını bağışçılarına göndermeye başlayan ilk kurum olduklarını anlatan Köylü, bağışçıların kurban kesimlerini internet sitesinden izleyebileceklerini kaydetti.

Hayırseverler, bağışlarını "cansuyu.org.tr" internet adresinden, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, dernek merkezinden/temsilciliklerinden veya "444 66 39" numaralı telefon numarasından bilgi alarak yapabilecek.