Canon'un amiral gemisi aynasız kamera modeli için kötü haber!

Kamera dünyasının popüler markalarından birisi olan Canon, ürettiği ürünlerde sektörde daha da yükselmek istiyor. Bu doğrultuda sene başında bir çalışma rotası oluşturulmuştu. Bu planda kamera taliplilerini en çok heyecanlandıran ürün ise aynasız kamera girişimi oldu. Ancak şirket, bu alanda planın dışına çıkabilir.

Aynasız kamera modeli EOS R1, en erken 2023 yılının sonlarına doğru gelecek

Canon, CES 2022'de Kokomo adlı yeni sanal gerçeklik video sistemini tanıtarak 2022'ye etkileyici bir giriş yapmıştı. Şubat aylarında da ise aynasız fotoğraf makineleri için geliştirdiği iki yeni telefoto lensi: RF 800 mm F5.6L IS USM ve RF 1200 mm F8L IS USM'yi tanıtarak yükselişini sürdürdü.

Canon, video odaklı EOS R5C'yi tanıttı!

Canon, EOS R serisi ile aynasız kamera dünyasında aranan isim olmak istiyor. Şirket bu hedef doğrultusunda 2022 yılı içerisinde EOS R1 adını vereceği söylenen aynasız kamera ürününü piyasaya sunacaktı. Ancak, gelen son sızıntı bilgilere göre kullanıcılar bu ürün için uzun bir süre bekleyecek.

CanonRumors'a göre EOS R1'in bu sene piyasaya sürülmesi kelimenin tam anlamıyla bir hayal. Öyle ki kaynağa göre Canon, aynasız kamerasını en erken önümüzdeki yılın son çeyreğine doğru piyasaya sürebilir. Öte yandan şirket, bu ürünün aynasız kamera dünyasına yeni bir boyut kazandıracağını düşünüyor.

Canon, bu sene için planladığı diğer ürünlerinde istenilen başarıyı bulmuş görünüyor. Ocak ayında tanıtılan video odaklı EOS R5C de şirketin popülerleşen ürünleri arasında yer aldı. 12 bit RAW LT formatında 60 fps'ye kadar 8K çekebilen makine, süresiz olarak 8K/60 fps ayarda çekim yapma yeteneğine sahip. Ayrıca Makine, hem fotoğraf hem de video için Canon'un Çift Piksel otomatik odaklama sistemini ve nesne takibi özelliklerini barındırıyor.

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