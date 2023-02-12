Canlı yayında korku dolu anlar! 4.7'lik artçı depremde bina sallandı, herkes kaçmaya başladı

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarının 162. saatinde canlı yayında korku dolu anlar yaşandı. Bir apartmanın enkazında kurtarma çalışmaları sürerken 4.7 şiddetinde artçı deprem meydana geldi. O sırada yakınlardaki hasarlı bir binanın sallanması nedeniyle çevredekiler kaçmaya başladı. O anlar canlı yayına da yansıdı.

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremlerin üzerinden 7 gün geçerken arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarının 162. saatinde bir apartmanın enkazından gelen ses üzerine ekipler çalışmalarını bu noktaya yoğunlaştırdı.,

ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Muhabirler tarafından canlı yayınla da anbean aktarılan çalışmalar sırasında, bir anda 4.7'lik bir artçı deprem meydana geldi. Bu sırada bölgede vatandaşlar ve muhabirler kaçmaya başladı. Ekipler ise "Sakin" diyerek insanları sakinleştirmeye çalıştı.

HASARLI BİNA SALLANMAYA BAŞLADI

Olay yerindeki paniğin nedeninin ise hemen yandaki hasarlı binanın gerçekleşen artçı deprem nedeniyle sallanması olduğu anlaşıldı. Muhabirin aktardığı bilgiye göre bina yeni hasarların ve çatlakların oluştuğu gözlemlenirken, ekipler ise diğer vatandaşları ve basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırarak arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdiler.