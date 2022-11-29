Canlı yayında ilginç anlar! Arkadan gelen sesi ekran başındaki herkes duydu

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda ilginç anlar yaşandı. Arkadan gelen "gaz çıkarmaya benzeyen" ses, ekran başındaki herkes tarafından net şekilde duyuldu.

Canlı yayında zaman zaman yaşanan kazalar dikkat çekiyor. Ancak son olarak CNN ekranlarından gelen bir ses, ekran başındaki herkes tarafından net olarak duyuldu.

ÇOK KEZ PAYLAŞILDI

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında canlı yayında stüdyodan gelen sesin "gaz çıkarma sesine" benzediği iddia edildi.Sesin çıktığı anda da Ahmet Hakan'ın duraksaması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan o sesi birçok kışı "gaz çıkarma" olarak yorumladı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Konu ile ilgili CNN Türk veya Ahmet Hakan'dan açıklama gelmedi. Bununla birlikte söz konusu ses, daha önce Habertürk'te meydana gelen yellenme benzeri sesleri akıllara getirdi.