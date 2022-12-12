4 çocuklu kadın 7 çocuklu adama kaçtı! Canlı yayına bağlanan şahıs, mağdur eşin sorusunu duyunca telefonu kapattı

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç bir olay yaşandı. 4 çocuk annesi ve 3 torun sahibi Emine'nin 7 çocuklu Battal isimli şahısla birlikte olduğunu öne süren Hüseyin, Emine'nin Battal'la TikTok'ta tanıştığını aktardı. Bu gelişmeler yaşanırken canlı yayına bağlanan Battal, mağdur eşin "Başka birileri de senin karını alsa 7 çocuktan sonra olur mu bu iş?" sorusu üzerine telefonu kapattı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Hüseyin isimli şahıs, 4 çocuklu eşinin TikTok'tan tanıştığı Battal isimli şahısla aşk yaşadığını öne sürdü.

"TİKTOK'TAN TANIŞIP KANDIRDI"

Eşiyle ilişkisini anlatan Hüseyin,"25 senedir evliyim, 4 çocuğumuz var, 3 torunumuz var. Hiçbir sıkıntımız yoktu. 29 Kasım'da kayboldu. Yanında giderken de 3 bilezik götürmüş gitmiş. Bilezikler de 60 bin TL değerinde. TikTok'ta tanıştığı Battal denen kişi kandırdı. Başına bir sıkıntı gelecek diye buraya geldim ben de" dedi.

BATTAL'IN EŞİ, EMİNE'YE ULAŞMIŞ

Açıklamalarının devamında Hüseyin, Battal isimli şahsın eşine mesaj attığını ve bu mesajları gördüğünü belirterek "Battal'ın eşi benim eşime mesaj atmış. Sen ahlaksızsın, bu yaştan sonra nasıl benim eşimle konuşuyorsun diye. Karısı da biliyor, bu durumdan rahatsız. Battal'ın 7 tane çocuğu varmış, torun sahibi adam. Ben eşimle ne işi var bu adamın" şeklinde konuştu.

BATTAL, CANLI YAYINA BAĞLANIP MÜGE ANLI'YA BAĞIRDI

Öte yandan bu açıklamaların ardından Battal isimli şahıs canlı yayına bağlandı. Müge Anlı'nın Battal Bey, siz resmi nikahlı evli misiniz, karınız boşanacak mı?" sorusuna Evliyim, boşanırsa boşanır, boşanmazsa bakacağız" dedi. Bu cevabın üzerine Müge Anlı "Sizin videonuza bir tek Emine mi yorum yaptı" şeklinde soru sorunca Battal, "Evet abla, evet, evet" dedi. Mağdur eşin "Başka birileri de senin karını alsa 7 çocuktan sonra olur mu bu iş" sorusunu sorması üzerine ise Battal telefonu kapattı.