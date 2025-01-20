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Cankurtaran Derneği Gönüllüleri AFAD Eğitimini Tamamladı

Cankurtaran Derneği Gönüllüleri AFAD Eğitimini Tamamladı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde kurulan Cankurtaran İlim, Kültür, Sanat, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (CAN-İLİM-DER) gönüllüleri, AFAD'ın düzenlediği arama kurtarma eğitimini başarıyla tamamladı. Dernek başkanı Bahadır Örs, afet zamanlarında insanlara yardım için en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Konya'nın Akşehir ilçesi Cankurtaran Mahallesi merkezli kurulan Cankurtaran İlim, Kültür, Sanat, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (CAN-İLİM-DER) bünyesindeki birim, İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğünde arama kurtarma eğitimi aldı.

Yaklaşık 30 gönüllünün katıldığı eğitim, AFAD Eğitim Şefi Serdar Gencer başkanlığında gerçekleştirildi.

CAN-İLİM-DER Başkanı Bahadır Örs, afet ve acil durum zamanlarında insanlığa yardım için en donanımlı şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Cankurtaran Mahallesi merkezli kurulan derneğin isminden de yola çıkarak "can kurtarmayı" hedef edindiklerini, kısa sürede pratik ve teorik tüm eğitimleri tamamlayıp, göreve hazır olacaklarını anlatan Örs, şunları kaydetti:

"Bizlere bu imkanı sağlayan başta Konya Valiliğimiz olmak üzere eğitimlerin gerçekleştirilmesinde emeği olan Konya AFAD İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Allah hiç kimseye afet yaşatmasın. Yaşanırsa da bizlere insanların en aciz kaldığı anlarından birisi olan afet anında, onların yaralarını en hızlı şekilde sarma görevini layıkıyla yerine getirebilmeyi nasip etsin."

Gencer de kursiyer ve gönüllülere özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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