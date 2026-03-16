Çankırılı "Keloğlan" Türkiye geneli düzenlenen masal canlandırma yarışması ile tanıtılacak

Çankırılı "Keloğlan", masal canlandırma yarışması ile Türkiye'ye tanıtılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla Çankırı Valiliği bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Türkiye genelindeki tüm ilkokul öğrencilerine yönelik olarak "Çankırılı Keloğlan Masal Canlandırma Yarışması" düzenlendi.

23 Mart-10 Nisan 2026 tarihlerinde başvuruların alınacağı yarışmaya, ilkokul öğrencileri canlandırdıkları keloğlan masalının videosunu Çankırı Valiliği internet sitesinde açıklanan mail adresine ulaştırarak katılabilecekler.

Yarışma hakkında bilgi veren Çankırı Valiliği Projeler Koordinatörü Taner Kılıç, Keloğlan'ın Türk kültürünün önemli değerlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmalarda Keloğlan'ın Çankırı bölgesinde yaşadığıyla ilgili izlere rastlandığını belirten Kılıç, "Bu çalışmalarımızı sürdürdüğümüzde Keloğlan'ın yüzyıllar içinde aslında anonim bir değer olduğu ama tam anlamıyla Türk insanını temsil ettiği görülmüştür. Bu değerimizin nesilden nesle aktarılabilmesi için biz de Çankırı Valiliğimizin koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde, ilkokullara yönelik Türkiye genelinde bir Keloğlan Masalları Canlandırma Yarışması, tiyatro olarak sahneleme yarışması düzenledik. Ülkemizin 81 ilini bu kapsamın içine dahil ettik. Türkiye'nin dört bir köşesindeki ilkokullarımızda okuyan öğrencilerimiz bu yarışmamıza başvurabilirler." dedi.

Kılıç, yarışmanın iki aşamalı düzenleneceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yarışmamızın ilk aşamasında 13 Nisan'a kadar başvurularını tamamlayan öğrencilerimiz kendi oyunlarını hazırlayacaklar, Keloğlan masallarını canlandıracaklar ve bunu bir video olarak bizlere ulaştıracaklar. Uzman isimlerden oluşan jürimiz bu videoları değerlendirecek ve Türkiye finaline kalacak grupları belirleyecekler. Türkiye finaline kalan gruplar 10-12 Haziran tarihleri arasında Çankırı'da Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından misafir edilecekler. Aynı zamanda bu yarışmaya katılan öğrencilerimiz Keloğlan'ın memleketi olan Çankırı'yı görme şansına sahip olacaklar."

Kılıç, finalde birinciye 60 bin, ikinciye 40 bin, üçüncüye 30 bin lira para ödülü vereceklerini, özel ödülün ise 20 bin lira olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
