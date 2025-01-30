Çankırı Valisi Taşolar, Orta Belediyesini Ziyaret Etti
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci ile bir araya gelerek devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Ziyarette Kaymakam Erkan Minuz ve belde belediye başkanları da katıldı.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta Belediyesini ziyaret etti.
Taşolar, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci'yi makamında ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette Kaymakam Erkan Minuz ile belde belediye başkanları da bulundu.
Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel