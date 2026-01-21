Haberler

Çankırı Valisi Çakırtaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirledi.

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çakırtaş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Vali Çakırtaş, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre"de ise Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karelerini seçti.

"Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını oylayan Çakırtaş, "Spor"da tercihini Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" karesinden yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" fotoğrafını tercih eden Çakırtaş, "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" adlı fotoğrafına oy verdi.

Çakırtaş, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
