Çankırı Orta'ya Yeni Kaymakam Atandı
Çankırı'nın Orta ilçesine atanan Ökkeş Yusuf İnce, ilçe protokolü tarafından karşılanarak görevine başladı. İnce, mülkiye stajını tamamladıktan sonra 8 ay Londra'da dil eğitimi aldı.
Çankırı'nın Orta ilçesinde Kaymakamlar Kararnamesiyle atanan Ökkeş Yusuf İnce, görevine başladı.
Kaymakam İnce, ilçe girişinde belediye başkanları, kurum amirleri ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.
Mülkiye Teftiş Kurulu bünyesinde teftiş stajını ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde yurt dışı dil stajını tamamlayan İnce, 8 ay boyunca Londra'da dil eğitimi aldı.
Kaymakamlık kursunu üstün başarıyla tamamlayan İnce, kur'a sonucu Orta Kaymakamlığına atındı.
İnce, karşılamanın ardından görevine başladı.
