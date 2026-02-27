Haberler

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde eğitime ara verildi

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yoğun kar ve kötü hava koşulları nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi. Kaymakamlık, engelli ve hamile personel ile ana sınıfı öğrencisi bulunan annelere de idari izin verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel ile ana sınıfında öğrenim gören çocuğu bulunan annelerin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
