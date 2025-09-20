Çankırı'nın Şabanözü İlçesinde Yer Altı Barajı Projesi

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde oluşturulacak yer altı barajı ile ilçenin su sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Son yıllarda artan kuraklık nedeniyle ilçenin içme suyunun karşılandığı Güldürcek Barajı'nın su seviyesinin düşmesi, Şabanözü Belediyesini yeni su kaynakları bulmaya itti.

Şabanözü Belediyesi tarafından 4 yıl önce yapılan araştırmada, ilçenin ortasından geçen kurumuş Sanı Deresi yatağının 3 metre altından su aktığı tespit edildi.

Bunun üzerine derenin altından akan suyun değerlendirilmesi ve ilçeye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmaların ardından Karakaya mevkisinde yer altı barajı oluşturulması kararlaştırıldı.

Yaklaşık 2 aydır devam eden çalışmada, 102 metre genişliğinde yer altına çakılacak fore kazıklarla göl oluşturulup suyun tutulması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 300 bin metreküp suyun depolanması hedefleniyor.

Fore kazıklarla yer altında baraj oluşturulacak

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, AA muhabirine, derenin su toplama merkezini belirlediklerini, meteorolojik bilgileri alarak çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yer altındaki suyun analizini yaptıklarını, içme suyu olarak kullanabileceğini tespit ettiklerini dile getiren Özcan, "Önce sondaj yaparak kayaç zemini bulmaya çalıştık. 102 metrelik aksın içinde belli noktalarda 7-8 metrede, en dip noktalarda 22-23 metrede kayaç noktayı tespit ettik. Yaklaşık 110 fore kazık ile yer altı barajı oluşturuyoruz." dedi.

Çalışmanın 20-25 gün içinde tamamlanacağını belirten Özcan, "Toplanacak su ile buradaki kuyularımızı aktif etmiş olacağız. Yer altı barajının üstünde kalan su ile de gölet oluşumu sağlanacak. Göletten artan suyu sulamada kullanacağız." diye konuştu.

Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen küresel iklim sıkıntısı bulunduğuna dikkati çeken Özcan, "Bahçe sulamasını genelde barajlardan kullanıyoruz. Onlar da artık bitme noktasına geldi. İnşallah yer altında suyumuzu muhafaza ederek hem buharlaşmasının önüne geçmiş hem de Şabanözü'nün 100 yıllık içme suyu problemini ortadan kaldırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Projenin belediye tarafından yürütüldüğünü anlatan Özcan, şöyle devam etti:

"Şabanözü ilçe merkezinde günlük 3 bin metreküp, mahallelerde de 2 bin metreküp su ihtiyacı var. Yapılan çalışma ile su ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'ndan bağımsız hale gelmeye çalışıyoruz. Çankırı ve diğer ilçelerde su sıkıntısı yaşanıyor. İnşallah vatandaşlarımıza bu sıkıntıyı hissettirmeden süreci tamamlayacağız. Sonra su sıkıntısı inşallah ilçemizde olmayacak."

Özcan, projenin tamamen belediye bütçesiyle yapıldığının altını çizerek, 11 milyon lira civarında maliyeti olacağını kaydetti.