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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3 ev yandı

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Şeyhyunus köyünde çıkan yangın sonucu 3 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ve Türk Kızılay gönüllüleri müdahalede bulundu.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3 ev yandı.

İlçeye bağlı Şeyhyunus köyünde K.G'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bir süre sonra yakındaki 2 eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk de köyde incelemelerde bulunarak vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Türk Kızılay gönüllüleri de ekiplere ve vatandaşlara yiyecek ile içecek ikram etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kızılay İtfaiye Ilgaz Yaşam Güncel Haberler

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