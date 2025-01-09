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Çankırı Müzesi 30 Bini Aşan Ziyaretçi Ağırladı

Çankırı Müzesi 30 Bini Aşan Ziyaretçi Ağırladı
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Çankırı'da 8 yıl önce müzeye dönüştürülen asırlık konak, 2023 yılında 30 bini aşkın ziyaretçi ağırladı. Müzede doğa tarihi, arkeoloji ve etnografya bölümleri ile önemli fosil ve tarihi eserler sergileniyor.

Çankırı'da 8 yıl önce müzeye dönüştürülen asırlık konak, geçen yıl 30 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

İkinci Abdülhamit dönemi yaptırılan ve yaklaşık 80 yıl hükümet konağı, 27 yıl adliye olarak hizmet veren bina, 2017 yılındaki restorasyonun ardından müzeye dönüştürüldü.

Doğa tarihi, arkeoloji ve etnografya olmak üzere üç bölümden oluşan müzede, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığına Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nden çıkarılan ve müzede sergilenen fosiller, müzeyi ziyaret edenleri milyonlarca yıl önceye götürüyor.

Müzede, gergedangiller, zürafagiller, atgiller, hortumlular ailelerine ait çeşitli çene, vücut iskeleti, kafatası gibi fosiller bulunurken, kılıç dişli kaplan fosili müzenin en dikkat çekici fosilleri arasında yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, AA muhabirine, Çankırı Müzesi'ndeki doğa tarihi bölümünün Türkiye'deki ender mekanlardan olduğunu söyledi.

Müzedeki doğa tarihi bölümünde il merkezindeki Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nden çıkarılan fosillerin sergilendiğini belirten Ovacıklı, "8-10 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosil buluntularını Çankırı Müzesi'nde ziyaret edebilirsiniz. Çankırı müzesi 2023 yılında 24 bin 376 ziyaretçi ağırlamış, 2024 yılında ise bu sayı 30 bini geçmiştir. İlimizde yapılan Tuz Festivali ve Turistik Tuz Ekspresi seferleri, ziyaretçi sayımızın artmasında etkili olmuştur. Önümüzdeki yıllarda bu ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Müzenin 3 bölümden oluştuğunu ve her bölümde önemli eserlerin bulunduğunu dile getiren Ovacıklı, şöyle devam etti:

"Arkeoloji bölümünde önemli eserimiz, orijinali Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde bulunan İnandık Vazosu. Hititler döneminde kutsal evlilik töreninin işlendiği İnandık Vazosu'nun replikası Çankırı Müzesi'nde bulunmaktadır ve arkeoloji bölümümüzün en önemli eserlerindendir. Yine etnografya bölümümüzde ilimizin tarihi ve kültürünü yansıtan, halkın yaşam tarzını yansıtan eserlerimiz sergilenmektedir. Bu eserlerimizden en önemlisi de kupaya sarılı yılan. Bugün eczacılığın sembolü olarak kullanılan kupaya sarılı yılan müzemizin etnografya bölümünde sergilenmektedir."

Ovacıklı, Türk tarihi açısından önem arz eden İstiklal Yolu, Çankırı'nın somut olmayan kültürel mirası yaren kültürü, Çankırı yemekleri ve sofra kültürünün müzenin etnografya bölümünde sergilendiğini belirterek, "Doğa tarihi bölümünde ise 8,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen kılıç dişli kaplan en önemli eserlerimizdendir. Yine fosillerimizin hepsi de Çankırı Çorakyerler Fosil Lokalitesi'ndeki kazılardan çıkarılmıştır." dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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