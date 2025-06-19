Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Tuzun Sağlık Alanındaki Önemi Vurgulandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Tuzun Sağlık Alanındaki Önemi Vurgulandı
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, tuzun fizyoterapi alanında, özellikle kronik bronşit ve astım hastaları için önemine dikkat çekti. Tuz İhtisas Üniversitesi olarak yapılan çalışmalarla, tuzun sağlık üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak desteklenecek.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, "Tuzun sağlık alanında kullanım şekli olan fizyoterapi diğer ismiyle haloterapi tedavisi, kronik bronşit ve astımı olan hastalarımız için belki de yüz güldürücü tedavi seçeneklerinden bir tanesi olacak." dedi.

Karataş, AA muhabirine, göreve başlayalı yaklaşık bir ay olduğunu söyledi.

Görev süresi içinde mezuniyet törenlerini geçirdiklerini ve öğrencilere diplomalarını verdiklerini belirten Karataş, "Tabii üniversitemiz ülkemizin güzide üniversitelerinden bir tanesi. Özellikle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Tuz İhtisas Üniversitesi olarak tescillenmiş bir üniversite. Üniversitemizde birçok bilimsel ve akademik çalışmanın yanında tuz, sektörel tuz ve tuz ihtisasıyla alakalı çalışmalara da bu anlamda önem veriyoruz ve hızlandırıyoruz." diye konuştu.

Üniversite olarak tuz üzerinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Karataş, "Özellikle tuzun sağlık alanında kullanım şekli olan fizyoterapi, diğer ismiyle haloterapi tedavisi, kronik bronşit ve astımı olan hastalarımız için belki de yüz güldürücü tedavi seçeneklerinden bir tanesi olacak. Bünyemizde bir fizyoterapi merkezimiz yapım aşamasında, merkezimiz yapımı bittikten sonra burada hastalarımızı kabul edeceğiz. Tuzun akciğer sağlığına olan etkisini, olumlu etkisini bilimsel verilerle desteklemeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

ÇAKÜ'de 17 bin 200 öğrencinin olduğunu yurt dışından gelen birçok öğrencinin de bulunduğunu aktaran Karataş, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki biz Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil, özellikle gönül coğrafyamızın olduğu bölgelerde bizim ÇAKÜ olarak eğitmiş olduğumuz öğrencilerimiz bize mutluluk veriyorlar. Onların orada ülkemizin ismini anması, üniversitemizin ismini anması ve 'Ben bu üniversitede mezunum' şeklinde ifadeler kullanması bizim Rektörlük olarak, Çankırı olarak göğsümüzü kabartıyor."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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