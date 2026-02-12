Haberler

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Işık, Çerkeş'i ziyaret etti

Güncelleme:
Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Çerkeş'te eğitim faaliyetlerini inceleyerek öğretmen ve öğrencilerle bilgi alışverişinde bulundu. Halk Eğitimi Merkezi'ni de ziyaret etti.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Çerkeş'te incelemelerde bulundu.

Eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyerek projeler hakkında bilgi alan Işık, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, görüş alışverişinde bulundu.

Çerkeş Halk Eğitimi Merkezi'ni de ziyaret eden Işık, kurslar ve usta öğreticilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Işık, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA
500

