Çankırı İl Başkanı'ndan Orta-Şabanözü Kara Yoluna İlişkin Açıklama

Çankırı İl Başkanı'ndan Orta-Şabanözü Kara Yoluna İlişkin Açıklama
AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, Orta-Şabanözü kara yolunun güzergahında herhangi bir değişiklik olmadığını ve bazı iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Yol çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Ak Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, Orta- Şabanözü kara yolunun güzergahında değişiklik olmadığını bildirdi.

Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmede Orta- Şabanözü kara yolunun güzergahında değişikliğin söz konusu olmadığının açıkça ifade edildiğini söyledi.

Yolun daha önce planlandığı istikamette devam ettiğini belirten Erdoğan, "Bazı çevrelerce ortaya atılan, 'Yol güzergahı gizlice değiştiriliyor' iddiaları tamamen asılsızdır. Şabanözü Belediye Başkanımızla ya da başka biriyle gizli bir görüşme yapılarak güzergahın değiştirildiği yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu proje, geçmiş dönem vekillerimizin katkılarıyla hazırlandı ve aynı şekilde devam etmektedir. Bizim amacımız hizmettir, dedikoduya fırsat vermemektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile MHP Milletvekili Pelin Yılık'ın Çankırı ve bölge yolları için yoğun çaba sarf ettiğini anlatarak, birlik ve beraberlik içinde Cumhur İttifakı bileşenleri olarak hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

AK Parti Orta İlçe Başkanı Alparslan Demirkapı da yol çalışmalarının planlandığı şekilde sürdüğünü ifade etti.

Toplantının ardından Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, İl Başkanı Erdoğan, İlçe Başkanı Demirkapı, İl Genel Meclis üyeleri Cengiz Ersoy ve İshak Akdemir ile köy muhtarları, Orta-Şabanözü kara yolundaki çalışmaları inceledi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
