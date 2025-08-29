Çankırı'dan Suriye'deki Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Çankırı'da 5 sivil toplum kuruluşu tarafından Suriye'deki öğrencilere kırtasiye malzemesi ulaştırılması için başlatılan kampanya sürüyor.

Kentte faaliyet gösteren İlim Yayma Cemiyeti, Eğitim-Bir-Sen, Türk Kızılay, Yesevi Hareketi ve İnfak Derneğince yürütülen "Gönül Coğrafyamıza Yardım Kampanyası" kapsamında Halep, Humus ve Hama'daki öğrencilere ulaştırılmak üzere hayırseverlerin desteğiyle kırtasiye malzemeleri hazırlandı.

Hazırlanan malzemeler üzerinde Türk bayraklı kolilere yerleştirilerek bölgeye ulaştırılmaya hazır hale getirildi.

Yardım kolilerinin gelecek günlerde bölgedeki ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara ulaştırılması planlanıyor.

Yesevi Hareketi İç Anadolu Bölge Sorumlusu Yakup Dulkadiroğlu, AA muhabirine, daha önce arama kurtarma faaliyeti için gittikleri Suriye'de yaşanan mağduriyetleri gördüklerini söyledi.

Bunun üzerine sene başında bölgeye gıda malzemesi dağıttıklarını, şimdi de oradaki çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye edeceklerini belirten Dulkadiroğlu, "Oradaki çocukların kırtasiye malzemelerine ulaşmaları imkansıza yakın bir durum. Çankırı'da 5 sivil toplum kuruluşu bir araya geldik, herkes kendi çocuğuna alır gibi malzemeleri aldı." dedi.

Hazırlanan kolileri yakın zamanda bölgeye ulaştıracaklarını bildiren Dulkadiroğlu, "2 bin öğrencilik çanta ve kırtasiye malzemesi temin ettik, yaklaşık bin kişilik de battaniyemiz var. Gerçekten insanlar gönül coğrafyamıza sahip çıkıyor. Vatandaşlarımız çanta, defter, kalem deyince bizim çocuklarımızın aldığı eğitimi ya da ulaştıkları imkanlara onlar da ulaşsın istiyor. Dolayısıyla insanlarımız fedakar." diye konuştu.

Dulkadiroğlu, "Türk beklenendir" sözünün boş olmadığını gösterdiklerini ifade ederek, kampanyanın devam ettiğini kaydetti.