Çankırı'dan Suriye'deki Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Çankırı'dan Suriye'deki Öğrencilere Kırtasiye Yardımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da 5 sivil toplum kuruluşu, Suriye'deki öğrencilere kırtasiye malzemesi ulaştırmak için kampanya başlattı. Hazırlanan malzemeler, hayırseverlerin desteğiyle Türk bayraklı kolilere yerleştirilerek bölgeye gönderilecek.

Çankırı'da 5 sivil toplum kuruluşu tarafından Suriye'deki öğrencilere kırtasiye malzemesi ulaştırılması için başlatılan kampanya sürüyor.

Kentte faaliyet gösteren İlim Yayma Cemiyeti, Eğitim-Bir-Sen, Türk Kızılay, Yesevi Hareketi ve İnfak Derneğince yürütülen "Gönül Coğrafyamıza Yardım Kampanyası" kapsamında Halep, Humus ve Hama'daki öğrencilere ulaştırılmak üzere hayırseverlerin desteğiyle kırtasiye malzemeleri hazırlandı.

Hazırlanan malzemeler üzerinde Türk bayraklı kolilere yerleştirilerek bölgeye ulaştırılmaya hazır hale getirildi.

Yardım kolilerinin gelecek günlerde bölgedeki ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara ulaştırılması planlanıyor.

Yesevi Hareketi İç Anadolu Bölge Sorumlusu Yakup Dulkadiroğlu, AA muhabirine, daha önce arama kurtarma faaliyeti için gittikleri Suriye'de yaşanan mağduriyetleri gördüklerini söyledi.

Bunun üzerine sene başında bölgeye gıda malzemesi dağıttıklarını, şimdi de oradaki çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye edeceklerini belirten Dulkadiroğlu, "Oradaki çocukların kırtasiye malzemelerine ulaşmaları imkansıza yakın bir durum. Çankırı'da 5 sivil toplum kuruluşu bir araya geldik, herkes kendi çocuğuna alır gibi malzemeleri aldı." dedi.

Hazırlanan kolileri yakın zamanda bölgeye ulaştıracaklarını bildiren Dulkadiroğlu, "2 bin öğrencilik çanta ve kırtasiye malzemesi temin ettik, yaklaşık bin kişilik de battaniyemiz var. Gerçekten insanlar gönül coğrafyamıza sahip çıkıyor. Vatandaşlarımız çanta, defter, kalem deyince bizim çocuklarımızın aldığı eğitimi ya da ulaştıkları imkanlara onlar da ulaşsın istiyor. Dolayısıyla insanlarımız fedakar." diye konuştu.

Dulkadiroğlu, "Türk beklenendir" sözünün boş olmadığını gösterdiklerini ifade ederek, kampanyanın devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Bakan Fidan, TBMM'den ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir

Bakan Fidan kürsüden ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir
Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı

Mehmet Ali Erbil'den nikahın ertesi günü sıra dışı hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu

Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.