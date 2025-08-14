Çankırı'da Zabıta Ekipleriyle Tezgah Açanlar Arasında Kavga: İki Zabıta Yaralandı

Çankırı'da Zabıta Ekipleriyle Tezgah Açanlar Arasında Kavga: İki Zabıta Yaralandı
Çankırı'da izinsiz tezgah açmak isteyenler ile zabıta ekipleri arasında çıkan kavgada iki zabıta memuru bıçakla yaralandı. Olay sonrası 5 şüpheli yakalandı.

Çankırı'da zabıta ekipleriyle tezgah açmak isteyen kişiler arasında çıkan kavgada iki zabıta memuru bıçakla yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi, Cumhuriyet Mektep Sokak'ta, izinsiz tezgah açmak isteyen 1'i kadın, 5 kişiyle zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zabıta memurları İ.B. ve B.İ. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı zabıta memurları Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan 1'i kadın 5 şüpheli, Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
