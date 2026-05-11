Çankırı'da Yeraltı Tuz Şehri'inde Anneler Günü kutlandı

Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yeraltı Tuz Şehri" diye adlandırılan yerin 150 metre altındaki mağarada Anneler Günü programı düzenlendi.

Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen programda konser verildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu ve günün anısına annelere hediye verildi.

Program sonunda anneleri ziyaret eden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, programa katılanlara teşekkür etti.

Türk milletinde kadının ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Esen, "Her türlü mücadelede hanının yanında olanlar hatunlardır. Geçmişe baktığımızda bunun birçok örneği vardır. Bugünkü başarımızda da annem ve eşim Betül Hanım'ın çok büyük destekleri ve emekleri vardır. Buradan büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Başta şehit annelerinin, tüm annelerin, annemin ve eşimin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
