Çankırı'da üç okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Çankırı'da üç okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çankırı'da üç okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl merkezindeki üç okulda yaşanan hırsızlık olayının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, şüphelinin M.Ş. olduğu belirlendi.

Yapılan sorgulamada şüphelinin 36 suç kaydı bulunduğu, 9 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı olduğu ve il merkezindeki iki camiden hırsızlık olayına da karıştığı tespit edildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve Asayiş Şube müdürlüklerince yapılan çalışmada, Ankara'da olduğu belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak Çankırı'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
Haberler.com
500

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum

Özel'den, CHP'lilerin bu görüntüsüne ilk yorum geldi
Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu
İsrail basını yazdı: İsrail askerleri Lübnan'daki ev ve dükkanları yağmaladı

İsrail basınından kendi askerleriyle ilgili korkunç itiraf
Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi
23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi

Bayram neşesi yerini dehşete bıraktı: Okul bahçesinde korku dolu anlar
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor