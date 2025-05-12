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Çankırı'da TÜBİTAK Bilim Söyleşisi Düzenlendi

Çankırı'da TÜBİTAK Bilim Söyleşisi Düzenlendi
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Çankırı'nın Korgun ilçesinde, Korgun Ortaokulu'nun organize ettiği TÜBİTAK Bilim Söyleşisi programında, Prof. Dr. Kemal Polat 'Giyilebilir Teknolojilerin Gücü' konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde TÜBİTAK Bilim söyleşisi düzenlendi.

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Korgun Ortaokulu tarafından organize edilen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri programı kapsamında düzenlenen bilim söyleşisine katıldı.

Korgun Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen programda, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Polat, katılımcılara "Moda Mı, Mucize Mi?, Giyilebilir Teknolojilerin Gücü" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Kaymakam Ferhat Gür, program sonunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Polat'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Salih Ayhan - Güncel
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