Çankırı'da traktör kazası: 1 kişi yaralandı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Duran Şentürk idaresindeki traktör, Yüklü Acıpınar köyü yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, itfaiye yardımıyla kurtarıldıktan sonra ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.