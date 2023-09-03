Çankırı'da traktör kazası: 1 kişi yaralandı
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Duran Şentürk idaresindeki traktör, Yüklü Acıpınar köyü yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, itfaiye yardımıyla kurtarıldıktan sonra ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Duran Şentürk idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Yüklü Acıpınar köyü yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.