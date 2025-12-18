Çankırı'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Rafet Yıldız (20), kaza sonucu hayatını kaybetti. D-100 kara yolu Sumucak mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, trafik levhasına çarparak devrildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yıldız'ı hastaneye kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Rafet Yıldız (20) idaresindeki 06 BFR 883 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Sumucak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ülkü Yaşar Özen - Güncel