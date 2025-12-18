Haberler

Çankırı'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Rafet Yıldız (20), kaza sonucu hayatını kaybetti. D-100 kara yolu Sumucak mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, trafik levhasına çarparak devrildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yıldız'ı hastaneye kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ülkü Yaşar Özen - Güncel
