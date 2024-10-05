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Çankırı'da Trafik Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 14 yaşındaki Mehmet Said Gümüştekin ve 17 yaşındaki Osman Arılıkaltı hayatını kaybetti. Cenazeleri yapılan törenle toprağa verildi.

ÇANKIRI'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Mehmet Said Gümüştekin'in (14) cenazesi, babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e gönderildi, Osman Arılıkaltı (17) ise Kurşunlu'da toprağa verildi.

Kurşunlu'da Büyükgöl yolu mevkisinde dün akşam meydana gelen kazada İ.H.Y'nin (14) kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Kurşunlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Osman Arılıkaltı ile 9'ncu sınıf öğrencisi Mehmet Said Gümüştekin, hayatını kaybetti. Arkadaşları T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y. (14) ve M.R.B. (13) de yaralandı. Mehmet Said Gümüştekin ve Osman Arılıkaltı'nın cenazesi, yakınları tarafından Kurşunlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Hacı Recep Camisi'ne getirildi. Mehmet Said Gümüştekin'in cenaze namazını ilçede imamlık yapan babası Abdulkerim Gümüştekin kıldırdı.

BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Cenazeye Kurşunlu Kaymakam Vekili Hüseyin Taha Fidan, Belediye Başkanı Şerafettin Uslu ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi. Daha sonra aynı camide Osman Arılıkaltı için cenaze namazı kılındı. Osman Arılıkaltı'nın cenazesi de kılınan cenaze namazından sonra Kurşunlu Mezarlığı'nda ailesi, arkadaşları ve öğretmelerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ ÇANKIRI,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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